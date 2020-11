Turcia, amendă de peste 25 de milioane de dolari pentru Google, din cauza unui abuz de poziție dominantă pe piața căutărilor online

Autoritatea turcă din domeniul concurenței a amendat Google cu 196,7 milioane de lire turcești (25,5 milioane de dolari) vineri, acuzând compania că a abuzat de poziția sa dominantă pe piața căutărilor online, transmite Turkish Minute.

Amendă de peste 25 de milioane de dolari pentru Google, din partea autorității pentru concurență din Turcia

Amenda vine ca rezultat al unei investigații demarate ca urmare a unei plângeri legate de faptul că gigantul din industria tech ar fi abuzat de poziția sa prin oferirea unor avantaje incorecte altor companii.

Autoritatea turcă pentru concurență a declarat că Google Reklamcilik ve Pazarlama Ltd., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Ltd. și Alphabet Inc. au îngreunat apariția companiilor în căutări atunci când acestea nu au generat venituri din publicitate pentru Google.

Instituția turcă a precizat că Google va trebui să asigure o „concurență activă pe piață” prin implementarea măsurilor necesare într-un termen de cel mult șase luni de zile. Totodată, Google va trebui să prezinte măsuri de conformitate și rapoarte anuale pe o perioadă de cinci ani.

Mișcarea vine în contextul în care atât autorități din Europa, cât și din Statele Unite au luat în vizor dominanța de care se bucură Google pe piața online. În 20 octombrie, Departamentul american de Justiție a dat în judecată compania, susținând că aceasta a păstrat în mod ilegal un monopol asupra căutărilor și a activităților conexe.

În iunie 2017, Comisia Europeană amenda Google cu 2,42 miliarde de euro pentru că a abuzat de poziția dominantă a motorului său de căutare, „ceea ce a conferit un avantaj ilegal serviciului propriu al Google de comparare a prețurilor”, se arată într-un comunicat de presă al Bruxellesului.

„În iulie 2018, Comisia a amendat Google cu 4,34 miliarde EUR pentru practici ilegale legate de dispozitivele mobile care utilizează sistemul de operare Android pentru a consolida poziția dominantă a motorului de căutare al Google”, se mai menționează în același comunicat.

Conform aceleiași surse, în martie 2019, „Comisia Europeană a amendat Google cu 1,49 miliarde de euro pentru încălcarea normelor antitrust ale UE. Google a abuzat de poziția sa dominantă pe piață impunând o serie de clauze restrictive în contractele cu siturile internet ale terților, ceea ce i­a împiedicat pe rivalii Google să afișeze pe siturile respective anunțuri publicitare proprii asociate cu rezultatele căutărilor”.