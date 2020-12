Turcia: Incendiu la o secție ATI pentru pacienți COVID-19. Opt morți (VIDEO)

Un incendiu a izbucnit în secția de Terapie Intensivă pentru pacienți COVID-19 a unui spital privat din Gaziantep, sud-estul Turciei. Opt oameni au murit, a anunțat guvernatorul provinciei, citat de agenția Reuters.

Flăcările au izbucnit în Spitalul Universitar Sanko din Gaziantep, în secția de Terapie Intensivă dedicată pacienților depistați pozitiv cu coronavirus. De vină se pare că a fost un ventilator de oxigen care a explodat. Totuși, o anchetă urmează să stabilească exact cauzele producerii incendiului.

