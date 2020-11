Turcia interzice fumatul în aer liber pentru a-i împiedica pe oameni să-și mai îndepărteze masca de protecție

Turcia interzice fumatul în aer liber, în toată țara, într-un efort de a îi împiedica pe oamenii să-și mai îndepărteze masca de protecție când practică acest viciu. Purtarea măștii este deja obligatorie în aer liber în toată Turcia, însă autoritățile au observat că oamenii încalcă această regulă pentru a fuma.

