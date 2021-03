Turcia: Un elicopter militar s-a prăbușit. 9 soldați au murit, printre care și generalul turc Osman Erbaș (VIDEO)

Accident aviatic în estul Turciei. Un elicopter militar s-a prăbuşit joi, în oraşul Tatvan, în provincia Bitlis, omorând nouă soldaţi dintre cei 13 aflați la bord. Restul pasagerilor au fost grav răniți, însă cauza prăbuşirii rămâne clară.

"În urma tragicului accident, cei nouă eroi ai noștri soldați din elicopter și-au pierdut viața, iar alți patru au fost răniți", a declarat Ministrul Apărării Naționale din Turcia.

Printre morți s-ar afla și generalul turc Osman Erbaș, locotenentul general și comandantul acțiunii.

BREAKING NEWS: Turkish General Osman Erbash died in a helicopter crash in eastern Turkey, 9 servicemen were killed, including the lieutenant general, the corps commander. pic.twitter.com/14qc8mApS3