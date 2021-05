Twitter suspendă conturi care distribuie mesajele lui Donald Trump

Twitter suspendă conturile care distribuie mesajele fostului președinte al SUA Donald Trump, după ce acesta a fost interzis definitiv pe platformă, în ianuarie, după atacul de la Capitoliu.

Twitter a confirmat joi că a intervenit împotriva profilurilor respective, după mai multe articole apărute în presa americană despre aceste conturi care au difuzat afirmaţii preluate de pe blogul omului de afaceri republican, "From the desk of Donald Trump", scrie Agerpres.



Fostul şef de stat a fost blocat pe Twitter la începutul acestui an, pentru că a încurajat asaltul asupra Capitoliului de către o mulţime de partizani ai săi în cursul ceremoniei de certificare a victoriei lui Joe Biden, la 6 ianuarie.



Majoritatea reţelelor sociale importante au luat măsuri similare, dar natura lor temporară sau definitivă nu a fost încă decisă.

YouTube (Google) a indicat că aşteaptă ca riscul de violenţă să scadă. Facebook s-a încredinţat consiliul său de supraveghere, însă tânăra instanţă a trimis mingea înapoi în terenul grupului, solicitându-i acestuia să decidă în termen de şase luni dacă Donald Trump poate reveni şi când, în caz afirmativ.

Donald Trump va rămâne în continuare fără cont de Facebook. Consiliul de Supervizare Facebook a decis miercuri să fie menținută suspendarea contului fostul președinte SUA, anunță Business Insider.

Amintim faptul că Donald Trump a fost interzis de Facebook, Twitter și alte platforme de social media, după asediul Capitoliului din 6 ianuarie 2021, eveniment în care au murit oameni. Fostul președinte este acuzat că și-ar fi incitat susținătorii să atace Capitoliul.

Consiliul de Supervizare consideră că decizia de suspendare a contului lui Donald Trump este justificată, dar trebuie să fie reevaluată în decursul următoarelor 6 luni, transmite CNN.