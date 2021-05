Ucraina: Un spital COVID a fost bombardat de separatiști (VIDEO)

Alertă în Ucraina! Un spital în care erau tratați pacineți COVID a fost grav avariat de explozia unui obuz, tras, probabil, de rebelii separatişti, în noaptea de marți spre miercuri. Unitatea medicală se află în Krasnohorivka, regiunea Donetsk, și trata aproximativ 45 de pacienți în momentul atacului, potrivit unian.info.

Geamurile clădirii au fost spulberate, iar ventilatoarele pacienţilor aflaţi în stare critică s-au oprit, după ce curentul electric a fost întrerupt. Unul dintre bolnavi a făcut stop cardiac şi a murit a doua zi după bombardament.

Spitalul se află la doar câţiva kilometri de linia frontului dintre armata ucraineană şi separatiştii susţinuţi de Rusia.

#OTD in 2021 Russia shelled a hospital in Ukraine. 45 patients with COVID-19 and pneumonia had to be evacuated.#RussiaTerroristCountry pic.twitter.com/vAuV1FcBQZ