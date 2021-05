UE salută acordul de încetare a focului în conflictul israelo-palestinian. Josep Borrell: „Restabilirea unui orizont politic către o soluție cu două state rămâne acum de maximă importanță”

Uniunea Europeană salută acordul de încetare a focului care pune capăt violențelor din interiorul și din jurul Fâșiei Gaza, pe de altă parte, a declarat Josep Borrell, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, care a pledat pentru o soluție cu două state în rezolvarea conflictului israelo-palestinian.

UE salută acordul de încetare a focului și pledează pentru o soluție cu două state în conflictul israelo-palestinian

„Uniunea Europeană a salutat anunțul de încetare a focului punând capăt violențelor din și dimprejurul Gaza. Felicităm Egipt, Qatar, Organizația Națiunilor Unite, Statele Unite și alții care au jucat un rol de facilitare în acest sens”, a declarat șeful diplomației europene.

Josep Borrell consideră că doar o soluție politică poate aduce o pace durabilă în regiune.

„Suntem afectați și regretăm pierderea de vieți omenești în aceste ultime 11 zile. După cum UE a reiterat în mod constant, situația în Fașia Gaza a fost de mult timp nesustenabilă. Doar o soluție politică va aduce pace sustenabilă și va încheia odată pentru totdeauna conflictul palestino-israelian. Restabilirea unui orizont politic către o soluție cu două state rămâne acum de maximă importanță. UE este gata să sprijine pe deplin autoritățile israeliene și palestiniene în aceste eforturi”, adăugat oficialul.

Șeful politicii externe a UE a conchis prin a spune că blocul comunitar „își reînnoiește angajamentul cu parteneri internaționali cheie, inclusiv Statele Unite, și alți parteneri din regiune, precum și cu revitalizatul Cvartet pentru Orientul Mijlociu”.

Israel și grupările Hamas-Jihadul Islamic, armistițiu după 11 zile de lupte

Israel, pe de o parte, respectiv grupările Hamas și Jihadul Islamic, pe de altă parte, au ajuns la un acord de încetare a focului, după 11 zile de violențe. Armistițiul a fost comentat și de Iulian Fota, directorul general al Institutului Diplomatic Român, care a declarat că populația palestiniană este prizoniera Hamasului.

„„Este doar o încetare a luptelor. Altfel, tensiunile între Israel și Hamas se vor menține, pentru că Hamasul, am mai spus-o de mai multe ori, ca orice organizație teroristă, nu poate trăi din pace. Hamasul nu are interes să fie pace între Israel și populația palestiniană din Gaza, care oricum e prizonierea Hamasului și n-are nimic de spus. (...) Situația din Orientul Mijlociu, cel puțin pe această componentă a tensiunilor între Israel și Hamas, întotdeauna a fost foarte volatilă. Să nu uităm că, de exemplu, în interiorul populației palestiniene în momentul acesta are loc o confruntare surdă între Hamas și Fatah, pentru preluarea ștafetei și conducerii. Există acolo o criză de leadership. Urmau să aibă loc alegeri, care au fost amânate, deci Hamas are mai multe motive interne ca să aibă nevoie oricând de confruntare și, ca și acum câteva zile, să inițieze din nou o fază de confruntare militară pentru a-și vedea legitimitatea și popularitatea crescând. Volatilitatea acestei situații, repet, poate să ducă la confruntare militară oricând”, spune fostul consilier prezidențial.