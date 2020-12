Ultima dorință a lui Diego Maradona stârnește controverse. Motivul pentru care legendarul fotbalist ar putea fi deshumat

Ultima dorință a legendarului fotbalist Diego Maradona strânește controverse. Potrivit presei internaționale, cu aproximativ 40 de zile înainte să moară, Maradona i-ar fi trimis o scrisoare avocatului său în care ar fi cerut ca, după moarte, cadavrul său să fie expus într-un muzeu argentinian.

„După o analiză aprofundată, vreau să-mi exprim dorinţa ca, după moarte, cadavrul meu să fie îmbălsămat şi expus într-un muzeu, înconjurat de trofeele mele cele mai importante şi de obiecte personale, legate de amintirile mele cele mai dragi, astfel încât să pot primi, în continuare, afecţiunea oamenilor“, ar fi cerut Maradona.

După apariţia acestui document în presă, un avocat apropiat familiei, Mario Baudry, a explicat că e posibil ca trupul neînsufleţit să fie deshumat şi expus într-un mausoleu.

„Aceasta e o chestiune pe care Maradona o discutase şi cu fraţii săi. Propunerea noastră e cât se poate de serioasă, concretă şi cu cheltuielile necesare asigurate. Dar, până la urmă, punerea ei în practică ţine de Federaţia Argentiniană de Fotbal“, a spus Mario Baudry.

