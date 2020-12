Ultimul Crăciun la Casa Albă. Melania Trump a făcut pregătirile (VIDEO)

Melania Trump petrece ultimul Crăciun la Casa Albă, după ce Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii. Astfel, soția lui Donald Trump a decorat pentru ultima dată reședința de la Washington.

Tema pentru acest an este „America cea Frumoasă". Melania Trump a decis clasicul verde cu ornamente roșii și auriu. Camera Roșie din Casa Albă a fost decorată cu un brad de Crăciun cu ornamente făcute manual, dedicat personalului medical care se luptă cu pandemia de COVID-19.

La decorarea Casei Albe au lucrat 125 de voluntari din toată țara. Au fost utilizați 62 de pomi, 106 de coroane, peste 360 de metri de ghirlande, 3.200 de metri de instalații de lumini și 17.000 de fundițe.

