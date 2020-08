Un austriac a lăsat-o pe sora lui Napoleon fără trei degete de la picioare. Cum a deteriorat un turist o statuie extrem de valoroasă, veche de 200 de ani (VIDEO)

Un austriac a lăsat-o fără trei degete de la picioare pe sora lui Napoleon. Este vorba despre o statuie ce o reprezintă pe Paolina Bonaparte și expusă la un muzeu din Veneția, iar bărbatul este un turist care a ținut morțiș să-și facă un selfie „tolănit peste statuie”. Carabinierilor italieni nu le-a fost deloc greu să dea de individ, dat fiind că noile reguli impuse în contextul epidemiei de coronavirus obligă turiștii să-și lase datele personale când intră în muzee. El a admis că a făcut „un gest prostesc”. Experții vor avea grijă ca Paolina să aibă din nou zece degete la picioare. Nu e prima dată când opere extrem de valoroase sunt deteriorate de turiști obsedați de selfieuri.

Statuie veche de 200 de ani, creație a lui Antonio Canova, deteriorată de un turist hotărât să-și facă o poză

Carabinierii au identificat un cetățean austriac, în vârstă de 50 de ani, care a rupt trei degete de la picioarele unei statui ce o reprezintă pe sora lui Napoleon și care este expusă la Muzeul "Antonio Canova" din Veneţia. Bărbatul a deteriorat scuptura în timp ce încerca să-și facă un selfie.

Statuia o înfățisează pe Paolina Bonaparte, sora lui Napoleon Bonaparte, și este o creație a lui Antonio Canova veche de 200 de ani. Acesta a trăit în perioada 1757-1822 și a fost un sculptor extrem de respectat. Era apreciat mai ales pentru operele sale din marmură.

Incidentul s-a petrecut pe 31 iulie. Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce se așază pe sculptură pentru a o prinde într-o fotografie. A reușit astfel să o lase pe Paolina Bonaparte fără trei degete de la picioare.

Un austriac a lăsat-o pe sora lui Napoleon fără trei degete de la picioare. Cum a deteriorat un turist o statuie extrem de valoroasă, veche de 200 de ani

Poliția italiană a transmis, pentru CNN, că bărbatul era cu un grup de opt turiști austrieci și s-a îndepărtat de aceștia pentru a-și face o poză „tolănit pe statuie”. Făcând asta, a rupt trei degete de la piciorul drept al statuii și este posibil ca experții muzeului să constate deteriorări și la baza operei.

Bărbatul „nu trebuie să scape nepedepsit și să se întoarcă liniștit acasă. Deterioarea unei opere a lui Canova este inacceptabilă”, a scris, pe Facebook, Vittorio Sgarbi, președintele Fundației Antonio Canova.

Un austriac a deteriorat statuia dintr-un muzeu venețian ce o reprezintă pe sora lui Napoleon Bonaparte

Cum a fost găsit turistul care a deteriorat opera lui Antonio Canova. Bărbatul a cerut iertare

Individul a fost ușor de indentificat deoarece, urmare a măsurilor dispuse în contextul epidemiei de coronavirus, vizitatorii tuturor muzeelor trebuie să-și lase datele personale la intrare, pentru a fi ușor de găsit în cazul unei anchete epidemiologice.

Când poliția a contactat o femeie care semnase în numele ei și a soțului, aceasta a izbucnit în plâns și a recunoscut că bărbatul este vinovatul. Acesta, la rândul său, a spus că este supărat și regretă „gestul prostesc”.

„Aş vrea să mă autodenunţ după ce am citit ce s-a întâmplat. Am avut un comportament iresponsabil, dar nu eram conştient de consecinţe. Mi-am continuat vizita normal, la fel ca şi sejurul în Italia (nu am fugit)”, i-a transmis turistul lui Vittorio Sgarbi.

Procurorii urmează să decidă dacă îl vor duce pe austriac în fața judecătorilor. Opera va fi restaurată.

Nu este prima dată când o operă de artă extrem de valoroasă este deteriorată de un vizitator chitit să-și facă o poză. În octombrie 2018, o femeie a deteriorat două opere semnate Francisco Goya și Salvador Dali, expuse la galeriile din Ekaterinburg, Rusia, după ce a dat peste ele în timp ce încerca să-și facă un selfie.