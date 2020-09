Un autobuz care transporta copii a făcut accident. Unde s-a produs acesta

Accidentul a avut loc joi dimineață, în Winchester, Hampshire, Marea Britanie.

Au mai mulți copii răniți

Autobuzul transporta copiii către școală, iar trei dintre aceștia au fost răniți grav și au fost duși la spital, potrivit „The Sun”.

Din păcate, mai mulți copii au avut nevoie de îngrijiri din partea paramedicilor, majoritatea având răni la cap și gât.

În urma incidentului, acoperișul autobuzului este complet distrus.

Ce spun părinții

Părinții au fost foarte îngrjorați, spunând că șoferul nu era „obișnuit” cu traseul. Elevii mergeau la școala Henry Beaufort.Andreea Esca, de NERECUNOSCUT! Nimeni NU a mai văzut-o aşa pe vedeta PRO TV (FOTO)

„Cred că a fost prima lui zi. Cred că era nou - așa spun toți cei de aici”, a declarat un martor, potrivit sursei citate.

Ce spune un copil care se afla în autobuz

Un băiat a mărturisit cum s-a produs accidentul și că au fost mulți răniți.

„Am crezut că am lovit partea laterală a tunelului. Autobuzul s-a oprit brusc. Erau cioburi pe scările de lângă mine, acoperișul autobuzului căzuse pe lateral și erau cabluri atârnate. Luminile se stinseseră, m-am uitat în sus și oamenii au început să coboare, dar nu se prea vedea pentru că era întuneric. Am văzut oameni cu tăieturi la gât, păreau răni ușoare. O mulțime de răni la cap sau la gât, dar au existat persoane cu răni mai grave. Atunci când am ieșit din tunel am văzut oameni culcați pe marginea drumului, care erau grav răniți, atunci am realizat că situația este serioasă iar mulți oameni s-au panicat” a spus un elev.