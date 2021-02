Un avion care a pierdut părţi dintr-un motor a aterizat în siguranţă la Liege (VIDEO)

Un avion care a decolat de pe aeroportul olandez Maastricht Aachen a aterizat în siguranţă pe aeroportul din Liege, Belgia, deși a pierdut părţi dintr-un motor în urma unei explozii, informează rtc.be.

Un Boeing 747 400 al companiei aeriene britanice Longtail Aviation a plecat, sâmbătă după-amiază, de pe aeroportul olandez Maastricht Aachen cu destinația New York.

După decolare, însă, s-a produs o explozie în urma căreia s-au desprins părți dintr-un motor. Aeronava mai avea încă trei motoare.

Piloții au reușit să aducă avionul la sol, în siguranță, pe aeroportul din Liege, la ora locală 17.11.

Bucăţi de metal au căzut în zona localităţii Meerssen (Olanda), mai multe mașini fiind avariate. Un fragment a căzut și pe o femeie, rănind-o ușor.

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKF pic.twitter.com/NYps5GoBzT