Aeronavele de vânătoare F-16 ale forțelor aeriene turce au fost desfășurate împotriva Armeniei și au doborât un avion militar pe fondul atacului azer asupra Artsakh – denumirea armeană pentru regiunea disputată Nagorno-Karabah – susține armata armeană, potrivit Armen Press.

Avioanele de luptă ale Turciei au decolat marți dimineață de la aeroportul Gyanja din Azerbaidjan și au escortat, de la aeroportul Dalyar, aeronavele SU-25 și Bayraktar UAV, în timpul bombardamentelor efectuate asupra mai multor așezări și divizii terestre armene, conform armatei armene.

Militarii Armeniei susțin că, în timpul manevrelor pentru asigurarea de sprijin diviziilor de apărare antiaeriană, un SU-25 al forțelor aeriene armene fost doborât, în spațiul aerian armean, de către un F-16 al Turciei. Pilotul de pe SU-25 a murit la datorie.

Reminder that Turkish F-16 jets were deployed to Ganja AB, Azerbaijan in July/ August under the pretext of joint exercises, but remained there. A week ago they were seen flying over Ganja city by locals (pic 3). pic.twitter.com/TEsbfwzswu