Un avion militar s-a prăbuşit în Mexic. Șase oameni au murit (VIDEO)

Un avion militar s-a prăbuşit în estul Mexicului, duminică dimineață. Șase persoane și-au pierdut viața, informează Reuters. Cauza accidentului nu este cunoscută deocamdată, aceasta urmând a fi stabilită în urma unei anchete.

Aeronava, un aparat Learjet 45, s-a prăbuşit în timpul decolării, la ora locală 09.45, de pe aeroportul El Lencero, din statul Veracruz, a transmis Ministerul mexican al Apărării.

Reuters precizează că nu e clar câte persoane se aflau în total la bord.

Dramatic video shows rescue operation of Mexican Air Force Learjet following landing accident at El Lencero Airport in Mexico. https://t.co/I9PCFU5crD pic.twitter.com/lXUXM7gyFD