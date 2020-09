Un avion militar s-a prăbușit în Ucraina. Peste 20 de oameni au murit (VIDEO, FOTO)

UPDATE, 25 septembrie, ora 23.00: Serviciile de Urgență din Ucraina au anunțat că 28 de persoane se aflau la bordul avionului Antonov An-26 prăbușit, vineri seară, în estul țării. 22 de trupuri neînsuflețite au fost găsite până acum la locul accidentului. Au mai fost găsite două persoane în viață, dar cu răni grave. Căutările la fața locului continuă. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că se va deplasa personal la locul tragediei, sâmbătă.

La bordul avionului militar prăbușit se aflau 21 de studenți de la Academia Forțelor Aeriene din Harkov și 7 membri ai echipajului.

Sursă Video: Reporter de Gardă

