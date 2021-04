Un bărbat a pierdut Bitcoin în valoare de 600.000 de dolari după ce a descărcat aplicația greșită. Specialiștii avertizează că escrocheria este destul de comună

Un bărbat a pierdut Bitcoin în valoare de 600.000 de dolari după ce a descărcat aplicația greșită. S-a întâmplat în luna martie, când Phillipe Christodoulou a descărcat o aplicație greșita pentru a-și stoca valuta de criptomonede.

Bătbatul nu știa că aplicația a fost lansată special pentru a frauda pe cei care dețin monede virtuale.

La scurt timp, escrocii care au creat aplicația au furat cei 17,1 Bitcoini ai lui Christodoulou, care la acea vreme valorau 600.000 de dolari.

Escrocheria este șocant de comună atât pe Apple cât și platformele Google. Din păcate, platformele online par să nu fie capabile să țină pasul cu tot ce se întâmplă.

Apple face eforturi mari pentru a insista asupra faptului că verifică fiecare aplicație din magazinul său online. Însă, Christodoulou a dat vina mai mult pe companie decât pe hoții care i-au furat aproape toate economiile.

„Mi-au trădat toată încrederea pe care o aveam în ei. Apple nu merită să scape basma curată”, a spus bărbatul.

Hoții și-au strecurat aplicația sub deghizarea unui serviciu de criptare, iar după ce a fost aprobată, aplicația a fost schimbată într-o imitație a dezvoltatorului de portofele pentru criptovalută Trezor. Această companie nu are, momentan, propria sa aplicație. Apple verifică aplicațiile atunci când le primește, însă nu are un mod prin care să determine dacă aplicațiile se schimbă odată ce sunt aprobate.

Compania de analiză blockchain Chainalysis a confirmat faptul că criptovalutele de la Christodoulou și alte victime au fost trimise într-un cont care părea cel puțin dubios. potrivit Descopera.