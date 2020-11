Un bărbat de 81 de ani a demonstrat că dragostea nu are limite. Gestul extrem de emoționant prin care i-a arătat iubirea soției internată cu COVID-19 (VIDEO)

Moment extrem de emoţionant la un spital din oraşul italian Piacenza! Un bărbat în vârstă de 81 de ani a demonstrat că iubirea nu are limite, iar pandemia nu i-a stat în cale atunci când a dorit să îi demonstreze jumătății sale că este alături de ea. Jumătatea sa era internată într-unu din spitalele din oraș, după ce a fost diagnosticată cu COVID-19, iar bărbatul îndrăgostit a dorit să își arate suportul

Pentru că nu putea să-şi vadă soţia internată, i-a demonstrat cât de mult o iubește printr-un concert la acordeon, realizat chiar în fața geamului ei de la spital. Omul a interpretat melodia preferată, iar imaginile au rapid virale.

Pentru că îi era interzis să între în spital, bărbatul în vârstă de 81 de ani a căutat o altă metodă să îi arate soției că îi este aproape. Așa că și-a luat un scaun și acordeonul, a obținut aprobarea spitalului pentru a stă în curte, după care s-a așezat în față salonului în care este internată femeia și a început să îi cânte.

Orașul Piacenza se află în zona de nord a Italiei, cea mai puternic lovită de noul coronavirus, atât în prima faza a pandemiei, cât și în a două. Italia are parte de cea mai mare rată de infectare, cu 25.000 chiar 40.000 de infectari pe zi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.