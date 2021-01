Un bărbat în vârstă de 30 de ani a băut peste măsură, iar apoi și-a schimbat numele în cel al artistei sale preferate. Familia a reacționat într-un mod halucinant

Thomas Dodd este un englez în vârstă de 30 de ani, care a petrecut puțin mai mult în noaptea de Crăciun. Până aici totul pare să se desfășoară normal, doar că în momentele de euforie, bărbatul a recurs la un gest cu totul și cu totul hilar. A decis să își schimbe numele, în mod legal, în Celine Dion, artista lui preferată.

În seara de Crăciun, bărbatul a urmărit mai multe concerte ale artistei, iar decizia a venit într-un moment de totală euforie, scrie Birmingham Live.

Cum a recționat familia în fața veștii șocante

Deși pentru el a fost amuzant, Celine, pe numele său actual, spune că mama lui nu a fost absolut deloc încântată de idee, iar sora lui a fost de-a dreptul șocantă când a aflat cum și-a dorit să îl cheme în acte.

„Mama mea nu s-a distrat. I-am explicat că ar putea fi mai rău și că puteam să-mi schimb numele în „Boris Johnson”, a explicat bărbatul pentru Birmingham Live.

Chiar dacă pentru familie a fost o lovitură, britanicul de 30 de ani a recunoscut că nu își dorește să revină la numele său real.

Pentru 89 de lire a ajuns să îl cheme Celine Dion

Schimbarea numelui l-a costat pe fostul Thomas Dodd 89 de lire și a decis să își cumpere 8 certificate suplimentare, care să ateste noul său nume, în cazul în care cineva vreodată îi va pune la îndoială identitatea.

„Sunt ușor obsedat de ea; nu am de gând să mint. În timpul carantinei am urmărit o mulțime de concerte și, de Crăciun, am avut o „idee minunată”, după câteva băuturi... Preocuparea mea inițială a fost cum naiba anunț departamentul de resurse umane de la serviciu că trebuie să-mi schimb semnătura de la e-mail”, a povestit el pentru sursa citată mai sus.