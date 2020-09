Un brazilian a murit, ucis de un trib din Amazon, pe care încerca să-l ajute

Un brazilian, pe numele său Rieli Franciscato, a fost atacat în timp ce se deplasa spre o rezervaţie de lângă granița cu Bolivia. Bărbatul lucra pentru agenția guvernamentală Funai în încercarea de a înfiinţa rezervaţii pentru triburile izolate din Amazon.

„A urlat, a scos săgeata din piept, a fugit 50 de metri și s-a prăbușit, fără viață”, a declarat unul dintre ofițerii care îl însoțeau, potrivit dw.com.

Atât bărbatul cât şi poliţiştii militari care îl însoţeau au fost atacaţi prin surprindere de către un trib indigen. Au încercat să se adăpostească ascunzându-se după o maşină, însă Franciscato a fost lovit fatal cu o săgeată în zona inimii şi nu a mai putut fi salvat.

“Ultima dată când au apărut în regiune a fost în iunie. A fost un grup mai mare, foarte pașnic. Au lăsat chiar și cadouri la cineva acasă”, a spus fotoreporterul local Gabriel Uchida pentru agenția AFP.

ONG-ul brazilian Kaninde, la fondarea căruia a contribuit și Franciscato, a transmis că triburile nu au capacitatea de a face diferența dintre „prietenii și dușmanii din exterior”.

Rieli Franciscato is asked what Brazil he wants for the future. He says: “The Brazil I want for the future is one where all of this [indigenous lands] continues to be protected”



He was killed yesterday.



