Un cuplu din India s-a căsătorit în avion ca să fenteze restricţiile anti-COVID. Au fost 160 de invitați (VIDEO)

Un cuplu din India a închiriat un avion și a organizat nunta la înălțime, ca să fenteze restricțiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Peste 160 de oameni au participat la eveniment.

Nuntașii au sărbătorit la bordul avionului închiriat. Evident, nu a fost respectată regula distanțării sociale și nimeni n-a purtat mască de protecție. În statul Tamil Nadu, de unde sunt îndrăgostiții, nunțile nu se pot organiza decât cu 50 de invitați, precizează BBC.

Un cuplu din India s-a căsătorit în avion ca să fenteze restricţiile anti-COVID. Au fost 160 de invitați

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n