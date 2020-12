Un doctor din SUA a avut o reacţie alergică severă la vaccinul anti-Covid produs de Moderna

Un doctor din Boston, care avea o alergie la crustacee, a avut o reacţie alergică puternică după imunizarea cu vaccinul dezvoltat de Moderna, a spus medicul pentru New York Times, citat de Reuters.

Doctorul Hossein Sadrzadeh, specializat în oncologie geriatrică la Boston Medical Center, a precizat că a avut o reacţie alergică severă chiar după ce a fost vaccinat, joi, şi s-a simţit ameţit, iar bătăile inimii au început să fie accelerate, potrivit NYT, scrie News.ro.

Aceasta este prima reacţie alergică severă legată de vaccinul Moderna.

„A simţit că face o reacţie alergică şi i s-a permis să îşi administreze epinefrină. A fost transportat la departamentul de urgenţe, evaluat, tratat, ţinut sub observaţie şi apoi externat. Se simte bine acum”, a declarat purtătorul de cuvânt al Boston Medical Center, David Kibbe, vineri, într-o declaraţie de presă.

STUDIU: Vaccinul de la Moderna ar putea da o imunitate mai mare decât infecția propriu-zisă

Noi date sugerează că vaccinul împotriva COVID-19 de la Moderna generează o imunitate de durată, scrie El Pais, care notează că, indiferent de vârstă, persoanele vaccinate cu acest ser dezvoltă niveluri de anticorpi mai înalte decât persoanele infectate cu noul coronavirus.

Un grup de 34 de persoane de toate vârstele care au primit cele două doze din vaccinul Moderna continuă să aibă niveluri înalte de anticorpi până la patru luni de la administrarea primei doze. Anticorpii sunt proteine minuscule capabile să se lege de virus și să îl împiedice să cauzeze boala.

„Toți participanții aveau niveluri înalte de anticorpi contra SARS-CoV-2 la trei luni după a doua doză de vaccin (care se administrează la 28 de zile după prima, cu care sunt patru luni de imunitate după prima doză). Asta sugerează că vaccinul va da o imunitate de durată”, a subliniat cercetătoarea Alicia Widge, autoare principală a studiului care a fost publicat în prestigioasa revistă The New England Journal of Medicine.Minune de Crăciun! Omul străzii și-a găsit familia după 10 ani, după ce a primit un ajutor neașteptat