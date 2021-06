Un fost fotbalist de la AC Milan s-a sinucis pentru că n-a mai suportat atacurile rasiste. Ultimele cuvinte ale tânărului sportiv

Seid Visin, un fost fotbalist junior de la AC Milan și Benevento, s-a sinucis la vârsta de doar 20 de ani, anunță presa din Italia. Înainte să-și pună capăt zilelor tânărul a lăsat o scrisoare în care își explica gestul, adresată unor prieteni și psihoterapeutului său, în care a explicat că a fost victima rasismului și a vorbit despre cei ca el care "preferă să moară decât să traiască o viață de iad, plină de suferință". Trupul neînsuflețit a fost găsit în apartament, iar scrisoarea de adio a fost publicată de presa italiană.

Seid Visin s-a născut în Etiopia, dar a fost adoptat încă de la o vârstă fragedă de o familie din Italia. A început fotbalul la grupele de juniori ale lui AC Milan, unde a fost coleg de cameră și cu Gianluigi Donnarumma, iar după o perioadă scurtă petrecută la Benevento a decis să se retragă, în decembrie 2016, rămânând componentul unei formații de fotbal în cinci, Atletico Vitalica.

We are all responsible for this #SeidVisin #BlackLivesMatter pic.twitter.com/vYacI0vfRl