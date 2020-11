Un fost prezentator TV a murit într-un atac cu bombă

Un fost prezentator de televiziune din Afganistan a murit, sâmbătă, într-un atac cu bombă. Yama Siawash și încă două persoane se aflau într-o mașină căreia i-a fost ataşată o bombă. Atacul nu a fost încă revendicat.

Yama Siawash a prezentat de-a lungul timpului emisiuni politice la postul afgan TOLO TV, iar recent se angajase la Banca Centrală a Afganistanului.

El se deplasa cu o mașină a băncii, în care se mai aflau încă un angajat, Ahmadullah Anas, şi şoferul, Mohammad Amin. Autovehiculul avea atașat o bombă, care a explodat. Toți trei au murit, informează AFP.

Poliția din Kabul a deschis o anchetă. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat.

I am shocked &disparate today as ex colleague in @TOLOTV , @Yama Siawash, was assassinated &martyred in explosion in Kabul.

Deeply saddened,he was talented journalist, recently I have met him in Kabul he had great plans for his career. My deepest condolences to his family . RIP pic.twitter.com/Oan27xQmzT