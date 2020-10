Un fotbalist celebru a fost șantajat de o femeie pe care a lăsat-o însărcinată: „Am ajuns să îi plătesc silicoanele”

Un fotbalist celebru a fost șantajat, într-un mod surprinzător, de femeia pe care a lăsat-o însărcinată. Sportivul a povestit cu lux de amănunte experiența neplăcută prin care a trecut în urma unei aventuri pe care a avut-o cu o femeie dornică de afirmare.

Drama pe care a trăit-o un cunoscut fotbalist, în urma unei aventuri de o noapte

O figura controversată pe tot parcursul carierei, în special în ceea ce privește comportamentul extra-sportiv, Bendtner și-a confirmat statutul de rebel, în noua sa carte, abordând subiecte pe care alții le consideră interzise.

Astfel, Bendtner a recunoscut ”dependența” fotbaliștilor de prostituate, susțînând că e mult mai riscant că aceștia să aibă aventuri erotice cu femei ”agățate” din oraș. În acest fel, prin intermediul damelor de companie plătite, se elimină în mare parte riscul ca fotbaliștii respectivi să fie apoi șantajați cu expunerea unor imagini sau fotografii în spațiul public.

În noua sa carte „Both Sides”, fostul jucător la Arsenal și Juventus a povestit în detaliu experiența pe care a trăit-o alături de femeia care i-a spus că a lăsat-o, din greșeală, însărcinată.

Nicklas Bendtner a mărturisit cum a fost șantajat de o femeie care pretindea că ar aștepta un copil cu el, după o aventură de o noapte. Aventura dintre cei doi a avut loc în 2009, pe vremea când sportivul încă juca la Arsenal.

În urma relației pasagere pe care au avut-o, tânăra i-a spus fostului jucător de la Arsenalcă dacă își dorește să facă ceva pentru a rezolva problema, atunci trebuie să bage mâna adânc în buzunar și să îi plătească o pereche de silicoane. Constrâns de situație, Nicklas Bendtner a povestit că acceptat propunerea femeii în cauză, pentru a nu se alege cu și mai mari dureri de cap.

Prin urmare, fotbalistul i-a achitat intervenția făcută de medicul estetician.

„«Ce înseamnă asta?», am întrebat eu. «Înseamnă că va trebui să plătești pentru o pereche nouă de sâni pentru mine», mi-a răspuns. Așa am ajuns să îi plătesc vizita la chirurgul estetician”, a scris Nicklas în cartea sa, conform publicației The Sun.

Mai mult decât atât, femeia i-a verificat telefonul în timp ce dormea. Astfel, ea a aflat că nu este singura lui cucerire a atacantului de origine daneză. Înainte ca Nicklas să se trezească, domnișoara respectivă a dispărut cu tot cu hainele lui pe care i le aruncase pe poteca din fața locuinței sale.

Cine este Nicklas Bendtner

Nicklas Bendtner este un fotbalist danez liber de contract care evoluează la echipa națională de fotbal a Danemarcei. Poziția sa preferată este cea de atacant central, dar a jucat pe partea dreaptă de atac în sistemul 4-3-3 al antrenorului Arsène Wenger.

Menționăm faptul că nu este prima dată când atacantul danez se află în centrul controverselor, iar asta pentru că este cunoscut și pentru declarațiile îndrăznețe precum că ar ajunge să joace la Real Madrid sau cea că ar fi unul dintre cei mai buni atacanți din lume.