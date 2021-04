Un gimnast american a celebrat cu certificatul de vaccinare în mână, după ce a sărit perfect (VIDEO)

Un gimnast din America a ales un mod atipic a-și celebra reușita. După ce a sărit perfect, a scos certificatul de vaccinare și l-a prezentat frenetic la camere.

Evan Manivong, de la Universitatea din Illinois este autorul momentului care a devenit viral în social media.

„Este certificatul meu de vaccinare. Mergeți să vă vaccinați!", a declarat sportivul.

Tânărul sportiv a fost desemnat sportivul All-American în sezonul regulat, al College Dymnastics Association, la proba de sărituri.

This is Evan Manivong. A gymnast for the University of Illinois.



He stuck this landing and then celebrated by flashing his vaccination card.



Fantastic...pic.twitter.com/7JuNRv8nwx