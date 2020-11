Un jurnalist CNN a izbucnit în lacrimi, în direct, după ce a aflat că Joe Biden este noul președinte al SUA. Imagini emoționante (VIDEO)

Alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii au provocat multă tensiune în societatea americană. Succesul lui Joe Biden a determinat multă bucurie în rândul susținătorilor săi, printre care și un jurnalist, respectiv analist politic de la postul CNN.

Van Jones a izbucnit în plâns după ce a aflat că Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din SUA. „Este mai ușor să fii părinte în această dimineață. Să le spui copiilor că, de fapt, caracterul contează, să fii o persoană bună contează", a declarat acesta.

Corespondentul CNN nu și-a putut stăpâni emoțile. I-au curs lacrimile în direct și a mai adăugat: „Și este mai ușor pentru mulți oameni. Dacă ești musulman în această țară, nu trebuie să îți mai faci griji că președintele nu te vrea aici. Dacă ești imigrant, nu trebuie să îți mai faci griji dacă președintele dacă președintele este bucuros că copilul tău a fost smuls pentru niciun motiv.

(...) Este o răzbunare pentru mulți oameni care au suferit. 'Nu pot respira' nu era doar despre George Floyd. Erau mai multe persoane care simțeau că nu pot respira", a continuat jurnalistul.

Today is a good day.

It’s easier to be a parent this morning.

Character MATTERS.

Being a good person MATTERS.

This is a big deal.



It’s easy to do it the cheap way and get away with stuff — but it comes back around.



Today is a good day.#PresidentBiden#VotersDecided pic.twitter.com/h8YgZK4nmk