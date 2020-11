Un jurnalist olandez a intrat într-o videoconferință confidențială a miniștrilor Apărării din UE, profitând de o ”scăpare” de securitate: Cum au reacționat liderii europeni (VIDEO)

Un jurnalist olandez a reușit să intre într-o videoconferință confidențială a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, profitând de o „gafă” de securitate. Daniel Verlaan a intrat în reuniunea ministrilor Apărării din blocul comunitar cu ajutorul datelor unui ministru, vizibile într-o imagine publicată pe Twitter. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, s-a arătat deranjat de incident și l-a avertizat pe reporterul olandez că riscă să fie arestat. La rândul său, premierul olandez Mark Rutte a cerut guvernului său să ia măsuri pentru consolidarea securității digitale. Cu toate acestea, intervenția neaașteptată a jurnalistului olandez în reuniunea confidențială a liderilor europeni a provocat și amuzamentul multora dintre participanți.

Ministra olandeză de Apărare Ank Bijleveld este cea care a publicat pe rețeaua socială un nume de utilizator și o parte dintr-un cod confidențial, cu ajutorul cărora Daniel Verlaan a putut avea acces la întrevederea securizată. Membra guvernului olandez se află în carantină și lucrează de la domiciliu.

Zâmbitor și relaxat, jurnalistul i-a salutat pe miniștrii Apărării din UE când le-a întrerupt ședința, stârnind amuzamentul acestora.

„Știți că intrați într-o conferință secretă?”, a reacționat Josep Borrell.

"Da, da, îmi pare rău. Sunt un jurnalist olandez. (...) Îmi pare rău că v-am întrerupt conferința, plec ", a răspuns Daniel Verlaan.

„Este o infracțiune, ar trebui să întrerupeți (conexiunea) înainte de sosirea poliției”, a mai spus Borrell, zâmbind.

Imediat ce jurnalistul a părăsit întâlnirea, aceasta a fost întreruptă din motive de securitate, potrivit RTL.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, premierul olandez Mark Rutte a subliniat că acest incident demonstrează că miniștrii trebuie să fie extrem de atenți în privința postărilor pe care le fac pe rețelele sociale.

Un jurnalist olandez a intrat într-o videoconferință confidențială a miniștrilor Apărării din UE, profitând de o "scăpare" de securitate: Cum au reacționat liderii europeni

