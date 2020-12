Un monolit similar cu cel descoperit în SUA a apărut și în România lângă o fostă cetate dacică. Ce scrie presa internațională despre structura misterioasă (VIDEO)

O structură aproape identică cu celebrul monolit descoperit în Utah ale cărui imagini au devenit virale în toată lumea, a fost găsită și în România.

Monolit similar cu cel din SUA a apărut și în România

Monolitul din România a atras deja atenția presei internaționale. The Daily Mail precizează că structura se află la doar câțiva metri distanță de locul în care se afla odată o străveche cetate dacică. Structura este instlată pe platoul Bâtca Doamnei din Piatra-Neamț.

La rândul său este argintiu strălucitor și amintește destul de mult de o sculptură a lui John McCracken, scriu jurnaliștii britanici.

Daily Mail a notat: „Acum un misterios monolit în stilul Arthur C Clarke a apărut în România după ce o inexplicabilă structură din metal a dispărut din Utah - deci, cine (sau ce) a pus-o acolo?”.A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

Publicaţia britanică a scris despre un stâlp triunghiular cu înălţime de aproximativ 4 metri apărut, fără explicaţie, joia trecută pe dealul Bâtca Doamnei de lângă Piatra Neamţ.

Ca şi în cazul celui din Urtah, au fost făcute speculaţii cu privire la o farsă inspirată de romanul „2001: A Space Odyssey” lui Clarke, care a stat la baza filmului omonim al lui Stanley Kubrick. Originea structurii este, de asemenea, necunoscută de autorităţi.

McCracken a fost un artist minimalist renumit care a murit în 2011, potrivit The New York Times. Fiul artistului a declarat pentru The Times că tatăl său vorbise despre crearea operelor de artă destinate expunerii în locuri îndepărtate înainte de moartea sa.

Teoria este neconcludentă, dar galeria David Zwirner, care a găzduit opera lui McCracken timp de zeci de ani, spune că este într-adevăr o piesă similară cu cea a lui McCracken.

Monolitul descoperit în Utah rămâne un mister

Oficialii de la Biroul de administrare a terenurilor din Utah au anunțat dispariția monolitului din SUA în weekend. Acum, acolo unde a fost odată structura, există puține semne că a fost vreodată instalată.

În mod ciudat, totuși, monolitul se ascunde aparent la vedere de ceva vreme. Un Redditor care poartă numele Bear__Fucker a săpat în arhivele Google Earth și a găsit dovezi convingătoare că structura a fost instalată în urmă cu cinci ani.

Monolitul apărut în România a tras atenția și jurnaliștilor americani. ABC News a preluat informația, comentând că în timp ce monolitul descoperit în Utah a dispărut misterios peste noapte, o structură similară a fost văzută în România.

Oficialii americani au asigurat publicul că structura de 3,6 metri înălţime nu era extraterestră şi au anunţat sâmbătă că mai mulţi oameni care au ajuns la faţa locului au înlăturat obiectul care nu a fost revendicat de niciun artist şi pentru apariţia căruia nu există nicio o altă explicaţie oficială.