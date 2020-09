Un nou incendiu în Beirut, la doar o lună de când capitala Libanului a fost devastată de o explozie (VIDEO)

Un incediul a izbucnit, joi, într-un depozit abandonat în care erau ţinute cauciucuri şi ulei, în apropierea portului maritim din Beirut. Martorii au văzut nori uriaşi de fum.

Mai multe echipaje de pompieri au venit la faţa locului şi se luptă pentru a stinge focul.

Incendiul a izbucnit la mai puţin de o lună de când capitala Libanului a fost devastată de o explozie din port, pe 4 august, potrivit Reuters.

În urmă cu o lună o explozie puternică a lovit capitala Libanului, tot în oraşul Beirut. Explozia uriaşă care a devastat oraşul Beirut s-a soldat cu 70 de morţi şi peste 3.700 de răniţi.

După explozia devastatoare, Libanul a respectat o perioadă oficială de doliu naţional timp de 3 zile.

Atât cauza exploziei devastatoare din Liban, cât şi cauza incediului din Beirut este necunoscută.

VIDEO:Un nou incendiu în Beirut, la doar o lună de când capitala Libanului a fost devastată de o explozie

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER