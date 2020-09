Un nou incendiu puternic în Beirut, la o lună de la explozia catastrofală (VIDEO)

Un incendiu puternic a izbucnit în cartierul comercial central din Beirut la o clădire de referință proiectată de regretatul arhitect britanic-irakian Zaha Hadid, au confirmat marți surse Al Arabiya.

Incendiul a fost stins la scurt timp, potrivit Reuters, citând un oficial libanez de apărare civilă. Clădirea fusese în construcție de ani de zile și era aproape de finalizare, potrivit surselor Al Arabiya.

Utilizatorii de rețele sociale libaneze, încă traumatizați de explozia mortală din portul Beirut din 4 august, au împărtășit online imagini ale incendiului.

Incendiul vine la doar două zile după ce sâmbătă seara a fost văzut fum alb din portul Beirut. Oficialii au confirmat că fumul a rezultat din rămășițele unui incendiu anterior care a avut loc cu zile mai devreme.

