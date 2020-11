Un nou scandal în Franța: Bărbat de culoare, bătut crunt de polițiști pentru că nu purta mască (VIDEO)

Trei ofiţeri de poliţie francezi au fost suspendaţi din funcţie în urma unui material video în care bat un bărbat cu pumnii şi cu picioarele. Victima era un producător de muzică de culoare, iar incidentul în studioul lui.

Un nou scandal de violențe polițienești în Franța, în care patru agenți au fost suspendați după ce au bătut un producător de muzică de culoare, a stârnit reacții până la vârful statului

În înregistrare, se vede cum, la un moment dat, ofiţerii încearcă să-l scoată cu forţa pe bărbat, dar fără succes. În cele din urmă, părăsesc studioul, dar, câteva clipe mai târziu, înauntru sunt aruncate gaze lacrimogene.

Potrivit presei franceze, totul ar fi pornit de la faptul că bărbatul nu purta masca.

