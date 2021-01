Un polițist care a intervenit în atacul de la Capitoliu s-a sinucis

Încă un polițist care a intervenit în atacul de la Capitoliul american a murit. Anchetatorii cred că acesta s-a sinucis după eșecul profesional de care a fost acuzat în urma incidentului, însă cauza exactă de decesului nu a fost dezvăluită.

Howard Liebengood avea 51 de ani și lucra de peste 15 ani ca ofițer al Poliției Capitoliului, fiind un veteran al diviziei pentru Senat a forțelor de ordine, potrivit cnn.com.

Capitol Police officer commits suicide because he was an inside man and doesn't want to be held accountable. https://t.co/dfJvNPYwc1