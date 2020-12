Un scandal de pomină: Europarlamentarul ungar prins la o orgie gay e mare susținător al familiei tradiționale. Găsit de poliție, a încercat să fugă pe țeava de scurgere / Jozsef Szajer a invocat imunitatea, dar degeaba

Jozsef Szajer și-a dat demisia din Parlamentul European, după ce a fost prins la o petrecere ce a fost dată într-un apartament din Bruxelles, contrar regulilor anticoronavirus. Media belgiană susține că acolo se desfășura, de fapt, o orgie gay. El este cercetat acum chiar dacă, inițial, a invocat imunitatea europarlamentară. Jozsef Szajer e membru fondator al partidului Fidesz și un apropiat al premierului ungar Viktor Orban. Fidesz e un mare susținător al familiei tradiționale, care mereu s-a opus drepturilor homosexualilor. Jozsef Szajer e căsătorit cu o judecătoare de la Curtea Constituțională a Ungariei. Întrebat de ce a mers la respectiva petrecere, el a spus că era foarte stresat.

Europarlamentarul Jozsef Szajer s-a dus la o orgie gay ca să elimine stresul

Vineri, polițiștii belgieni au descins într-un apartament în care avea loc ceea ce media belgiană ca descris ca fiind o orgie gay. Jozsef Szajer e lider în Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban. Formațiunea politică promovează familia tradițională și se opune drepturilor minorităților sexuale.

Potrivit unor surse, când au intrat agenții, europarlamentarul a ieșit pe geam, iar de acolo a încercat să coboare pe o țeavă de scurgere.

La petrecere, organizată într-un apartament din Bruxelles, au participat 25 de persoane, majoritatea bărbați, iar polițiștii au intervenit tocmai pentru că aveau suspiciuni că se încalcă măsurile anti-COVID-19.

Agenția de presă belgiană Benga a transmis că unii dintre participanți erau dezbrăcați când agenții au dat buzna înăuntru. Polițiștii i-au avertizat că încalcă regulile anticoronavirus.

Duminică, demisia bruscă a lui Szajer din Parlamentul European i-a luat prin surprindere atât pe prietenii, cât și pe adversarii săi politici, notează BBC. Pentru fapta sa, el a dat vina pe stresul tot mai mare.

Vineri, el a invocat imunitatea europarlamentară. Chiar și așa, e investigat. Parlamentul European a precizat că imunitatea se aplică în cazul obligațiilor de serviciu, nicidecum vieții private ale eurodeputaților.

Într-un comunicat dat publicității marți, Szajer a recunoscut că a mers la o petrecere, dar nu a dat detalii despre ea. A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

„Nu am folosit droguri, le-am spus polițiștilor chiar acolo că accept să mi se facă un test, dar nu mi-au făcut. Poliția a spus că s-a găsit o pastilă de ecstasy. Nu era a mea și nu știu cine a pus-o acolo și cum. Am dat o declarație la poliție despre asta. Îmi pare rău că am încălcat regulile, a fost o iresponsabilitate din partea mea și voi suporta consecințele”, a transmis de acum fostul europarlamentar.

Fidesz, partidul din care face parte Jozsef Szajer, e mare apărător al familiei tradiționale

Scandalul e o lovitură puternică pentru Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban.

Jozsef Szajer, în vârstă de 59 de ani, a fost unul dintre fondatorii Fidesz, în martie 1988, și este și acum unul dintre apropiații lui Orban. Szajer a fost europarlamentar 16 ani, iar în ultimii 11 chiar vicelider al Partidului Popular European (PPE). A avut un rol-cheie în păstrarea Fidesz în cadrul grupului politic, în ciuda numeroaselor critici.

Este însurat cu Tunde Hando, judecătoare la Curtea Constituțională.

BBC notează că scandalul e cu atât mai rușinos pentru Fidesz cu cât acest partid a desfășurat campanii întregi în care a promovat valorile familiei tradiționale. Recent, el a propus și o lege care să interzică adopțiile de către cuplurile homosexuale.