Un val de fum rezultat în urma incendiilor de vegetație din SUA, a ajuns în Europa. Cerul s-a făcut portocaliu

Cerul Europei a devenit portocaliu din cauza degajărilor masive de fum rezultate în urma incendiilor de vegetație din California. Particulele poluante au traversat oceanul la sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce un alt val de fum se află acum deasupra Oceanului Atlantic, și se îndreaptă spre Europa.

Efectele acestui val de poluare au putut fi observate recent în Franţa, Marea Britanie, Olanda şi în Germania, unde cerul a căpătat o nuanță de portocaliu. În aceste condiții, oamenii sunt sfătuiţi să petreacă mai puțin timp în aer liber, în special cei care sunt în categorii de risc.

Le ciel n’est pas bleu sur le nord de la France : la fumée des énormes incendies américains recouvre l’Europe !



Paris : Sky is not blue ... the smoke of the #CaliforniaFires is now coming over Europe ! (See the map). #OrangeSky pic.twitter.com/jPQ0doFBa2