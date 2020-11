Un virus rar din Bolivia a trecut bariera speciilor și acum se poate transmite și de la om la om

Cercetătorii de la Centrul american pentru Prevenirea și Controlul Bolilor au descoperit că un virus rar din Bolivia se poate transmite de la om la om. Acesta face parte dintr-o familie de virusuri precum Ebola, care pot provoca febre hemoragice. Descoperirea a fost făcută în contextul în care oamenii de știință încearcă să identifice noi amenințări virale la adresa omenirii, când planeta încă se confruntă cu pandemia de coronavirus, informează The Guardian.

Virusul Chapare a trecut bariera dintre specii și acum se poate transmite de la om la om

Cercetătorii au susținut că, în 2019, trei cadre medicale din La Paz, Bolivia, s-au infectat cu acest virus de la doi pacienți. Mai târziu au decedat doi dintre angajații spitalului și unul dintre pacienții infectați. Virusul s-a mai manifestat doar o singură dată, ușor, în 2004, în regiunea Chapare situată la est de La Paz.

„Munca noastră a demonstrat că un tânăr rezident, un medic de pe ambulanță și un gastroenterolog s-au contaminat cu acest virus după ce au intrat în contact cu doi pacienți infectați”, a declarat Caitlin Cossaboom, epidemiolog în cadrul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Ulterior, două dintre cele trei cadre medicale au murit. „Noi credem că multe fluide corporale pot transmite virusul”, a mai precizat aceasta.

Se crede că virusul era purtat de șobolani, dar a reușit să facă transmiterea la om. În general, virusurile care se transmit prin fluidele corporale sunt mai ușor de controlat decât virusurile respiratorii, precum SARS-CoV-2.

Cossaboom a mai afirmat că persoanele care se infectează cu acest virus au febră, dureri abdominale, vărsături, sângerări ale gingiilor, urticarie și dureri în spatele ochilor. Nu există un tratament specific, pacienți primind doar îngrijiri de bază, precum fluide intravenoase.

De ce e importantă descoperirea Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor privind virusul Chapare

„Noi am izolat virusul și ne așteptam să găsim o boală ceva mai comună, dar datele secvențiale au indicat prezența virusului Chapare. Am fost foarte surprinși”, a declarat și Maria Morales-Betoulle, patolog la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Socrii au mers într-o vizită fulger la noră. S-au uitat sub pat și au simţit cum li se face RĂU!

Descoperirea a fost prezentată luni, la întrunirea anuală a Societății Americane de Medicină și Igienă Tropicală (ASTMH). Ea este considerată importantă deoarece transmiterea virusului de la om la om indică un potențial risc de izbucnire a unor focare de infecție pe viitor.

Cercetătorii au mai susținut că e posibil ca virusul să fi circulat ceva ani fără să fie detectat, pentru că poate fi ușor confundat cu dengue, virus care se manifestă prin simptome similare. Specialiștii vor continua cu analizele pentru a stabili când de periculos este virusul Chapare și ce capacitate are de a declanșa focare.

„Deși mai sunt multe de aflat despre virusul Chapare, e lăudabil cât de repede a reușit această echipă să dezvolte un test, să confirme transmiterea de la om la om și să descopere dovezi preliminare ale prezenței virusului la rozătoare”, a declarat dr. Joel Breman, președintele Societății Americane de Medicină și Igienă Tropicală.

„Ei au dat o lecție importantă, anume că echipele internaționale de oameni de știință, echipate cu cele mai noi instrumente și care pot face schimb de informații reprezntă cea mai bună linie de apărare a noastră în fața amenințărilor reprezentate de bolile infecțioase mortale”, a mai susținut dr. Joel Breman.