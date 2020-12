Ungaria a început vaccinarea anti-COVID-19, înainte de restul țărilor din UE

Ungaria a început vaccinarea anti-COVID-19 în rândul populației sale sâmbătă, înainte de restul țărilor din Uniunea Europeană. Comisia Europeană preciza anterior că „vaccinarea va începe în întreaga UE pe 27, 28 și 29 decembrie 2020”.

Autoritățile ungare au administrat vaccinul produs de Pfizer și BioNTech unor cadre medicale de primă linie din spitalele Budapestei. Tranșa pe care a primit-o are suficiente doze pentru vaccinarea a 4.875 de persoane, potrivit Reuters.

Prima persoană căreia i-a fost administrat vaccinul anti-COVID-19 este Adrienne Kertesz, doctor la Spitalul Del-Pest Central.

Până astăzi, Ungaria a confirmat circa 315.000 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 și aproape 8.951 de decese asociate cu această boală infecțioasă. Peste 6.000 de bolnavi de COVID-19 încă sunt internați în spitale, puând presiune pe sistemul sanitar din țara central-europeană.

„Suntem foarte bucuroși că vaccinul este aici”, au afirmat Zsuzsa și Antal Takacs – un cuplu cu vârste de 68, respectiv 75 de ani – în timp ce jucau tenis de masă într-un parc din Budapesta.

„Ne vom vaccina pentru că fiica noastră a născut un copil în Franța luna trecută și vrem să mergem să îi vedem. Nu îndrăznim să călătorim înainte să ne vaccinăm”, spune Zsuzsa.

În Ungaria, campania de vaccinare a debutat cu o zi înainte ca același lucru să se întâmple și în alte țări europene, precum Franța, Germania, Italia, Austria, Portugalia și chiar România.

O primă tranșă simbolică din vaccinul produs de Pfizer și BioNTech a sosit în România încă de vineri, iar sâmbătă cele 10.000 de doze au ajuns la Centrul național de stocare a serului imunitar de la Institutul „Cantacuzino”.

„Sunt bucuros că au ajuns la Cantacuzino. Este singurul centru care are capacitatea de stocare, la minus 80 de grade. Efortul logistic și organizatoric a fost fără precedent. Astăzi, în a doua zi de Crăciun, suntem cu un pas în față în campania de vaccinare. Din acest punct de vedere suntem martori în fața opiniei publice. Sunt bucuros că putem da răspunsuri. Am primit o serie de întrebări legitime despre prima persoană care va fi vaccinată. Pot să vă spun că mă interesează și a doua persoană care se vaccinează, a treia și persoana 1000. Aș fi bucuros să ascult fiecare poveste care se vaccinează, dar și ultima persoană, pentru că acela va fi momentul când putem spune că am finalizat campania. A fost un an cu multe dificultăți, dar doar împreună putem trece peste acest moment dificil", a declarat dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.