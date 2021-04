Ungaria relaxează restricțiile după ce a atins pragul de 3,5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 (VIDEO)

Ungaria a redeschis terasele, după ce a atins pragul de 3,5 milioane de oameni vaccinaţi anti-COVID-19. Premierul Viktor Orban a precizat că activităţile din ţară vor fi reluate treptat, în zilele următoare, după ce Ungaria va trece şi de pragul de 4 millioane de persoane imunizate, a informat B1 TV în Jurnalul orei 20.00, prezentat de Dan Gabor.

