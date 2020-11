Ungaria va începe să importe vaccinul anti-COVID produs de Rusia, din luna decembrie

Începând cu luna decembrie, Ungaria va importa loturi din vaccinul anti-COVID produs în Rusia, pentru testarea finală și acordarea de licențe. Anunțul a fost făcut joi, de ministrul de externe al țării, Peter Szijjarto.

Importurile vor crește treptat în prima parte a anului 2021, iar o companie maghiară ar putea chiar să treacă de la producerea vaccinului antigripal la producerea vaccinului anticoronavirus dezvoltat de Rusia, a adăugat ministrul.

„Rusia va începe în decembrie să livreze cantități mici de vaccin pentru a finaliza studiile clinice și pentru a examina vaccinul aici și pentru a finaliza procesul de autorizare. Au spus că ar putea începe să facă transporturi pe scară largă începând cu a doua sau a treia săptămână a lunii ianuarie”, a anunțat oficialul ungar.

