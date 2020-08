Uraganul Laura a provocat pagube mari în Louisiana. Cel puțin 6 persoane au murit

Uraganul Laura a lovit Louisiana ca una dintre cele mai puternice furtuni din istoria SUA, lăsând distrugeri răspândite în întregul statul. Cel puțin șase persoane au fost ucise în Louisiana, inclusiv o fată de 14 ani și un bărbat de 68 de ani.

Uraganul Laura a provocat pagube mari în Louisiana

Furtuna a distrus tot ce i-a stat în cale. Între timp, Arkansas se află în stare de urgență și este lovit de vânturi dăunătoare și inundații.

Sute de mii de oameni din Louisiana sunt fără curent sau apă în urma uraganului Laura. Potrivit Entergy, joi, de la ora 16:00, peste 540.000 de clienți sunt în întuneric. Compania electrică a declarat că peste 16.000 de echipe de restaurare au fost trimise pe teren.

Departamentul de Sănătate din Louisiana a replicat că peste 220.000 de rezidenți s-au confruntat cu întreruperi ale sistemului de apă, ceea ce înseamnă că zona lor „nu se poate accesa apa”. Departamentul a spus că 67 de întreruperi din sistemul de apă legate de uraganul Laura au fost de vină.

Potrivit Centrului Național al Uraganelor , „se preconizează că centrul Laura se va muta peste Arkansas, joi seară, pe valea Mississippi, vineri, statele sud-atlantice sâmbătă, și peste vestul Atlantic duminică.

O fată de 14 ani și-a pierdut viața în timpul furtunii

Cel puțin șase persoane au murit în Louisiana, ca urmare a uraganului Laura, au confirmat oficialii de stat pentru CBS News.

Un bărbat de 68 de ani, o fetiță de 14 ani, un bărbat de 51 de ani și un bărbat de 64 de ani au fost toți uciși când copacii le-au căzut în reședințe. Un bărbat în vârstă de 24 de ani a murit de otrăvire cu monoxid de carbon de la un generator plasat în interiorul casei sale, iar un alt bărbat s-a înecat după ce barca sa s-a scufundat în timpul furtunii.

O fată în vârstă de 14 ani a fost ucisă peste noapte de un copac care s-a prăbușit în timpul uraganului Laura. S-a întâmplat în orașul Leesville, Louisiana, la aproximativ 100 de mile spre coastă.

Cynthia Miller, cele două surori și părinții ei au stat pe parcursul furtunii în dormitorul părinților lor. Orașul lor Leesville nu a fost supus evacuării și familia a crezut că va fi în siguranță, scrie cbsnews.com.

"Era înspăimântător, întuneric. A fost îngrozitor ... Am plecat în camera părinților noștri. Toată lumea stătea acolo și copacul a căzut. Am mers și am încercat să o găsesc pe Cindy pentru că nu vorbea. Și am încercat să o trezesc", a declarat sora ei.

Cynthia a fost prinsă sub copac și ajutorul nu era disponibil. Drumul de 2 km spre casa lor era acoperit de copaci. Biroul șerifului a petrecut cinci ore pe jos folosind ferăstrău pentru a crea o cale.

Coasta Louisiana a fost devastată de uraganul Laura

Reamintim că oficialii din Louisiana și din sudul Texasului au emis cele mai grave avertismente, avertizând cu privire la o furtună care, în multe privințe, ar putea fi una dintre cele mai grave care a lovit regiunea în decenii .

„Îi rog pe oameni chiar acum să acorde atenție acestei furtuni, să iasă din calea răului”, a declarat locuitorilor guvernatorul John Bel Edwards, din Louisiana, în timpul unui briefing înainte de sosirea furtunii. „Înțelegeți, statul nostru nu a văzut o furtună în așa fel, în multe, multe decenii. Nu am văzut viteze ale vântului de parcă vom experimenta într-o perioadă foarte lungă".

Peste 1,5 milioane de oameni din regiunile de coastă din Texas și Louisiana au fost sub o formă de ordin de evacuare.

Uraganul Laura, cel mai mare pericol pentru industria petrolieră americană din ultimii 15 ani

Prețul petrolului brut a crescut marți la un maxim al ultimelor cinci luni, în timp ce producătorii americani au închis cea mai mare producție offshore în Golful Mexic înaintea Uraganului Laura, chiar și în condițiile în care creșterea cazurilor de coronavirus din Asia și Europa a înregistrat un plus de câștig.

Producătorii americani au redus producția brută înaintea uraganului Laura, într-un ritm care se apropie de nivelul uraganului Katrina din 2005 și au oprit, de asemenea, cea mai mare rafinare a petrolului de-a lungul coastei Texas / Louisiana.