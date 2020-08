Uraganul Laura, inclus în categoria 4. Peste 1,5 milioane de oameni din Louisiana și Texas, ordin de evacuare

Locuitorii din Louisiana și din sudul Texasului se pregătesc pentru uraganul Laura, fenomenul meteo de categoria 4 fiind extrem de periculos. Oficialii din ambele state au emis cele mai grave avertismente, avertizând cu privire la o furtună care, în multe privințe, ar putea fi una dintre cele mai grave care a lovit regiunea în decenii .

Peste 1,5 milioane de oameni din Louisiana și Texas, ordin de evacuare

„Îi rog pe oameni chiar acum să acorde atenție acestei furtuni, să iasă din calea răului”, a declarat locuitorilor guvernatorul John Bel Edwards, din Louisiana, în timpul unui briefing înainte de sosirea furtunii. „Înțelegeți, statul nostru nu a văzut o furtună în așa fel, în multe, multe decenii. Nu am văzut viteze ale vântului de parcă vom experimenta într-o perioadă foarte lungă".

Peste 1,5 milioane de oameni din regiunile de coastă din Texas și Louisiana au fost sub o formă de ordin de evacuare, scrie The New York Times.

Tony Guillory, membru în cadrul poliției, a spus că, în ciuda unui ordin de evacuare obligatoriu, nu toată lumea a reușit să iasă.

„Încă mai sunt oameni”, a spus el, adăugând: "E prea tarziu".

Laura este printre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodată Statele Unite, potrivit datelor compilate de Philip Klotzbach, un om de știință al cercetării la Universitatea de Stat din Colorado, care studiază uraganele.

Oficialii au declarat despre oamenii care nu au evacuat locuințele pentru a se salva că aceia vor fi pe cont propriu, întrucât polițiștii și lucrătorii de urgență nu vor putea să ajungă la ei până nu a trecut furtuna.INFORMAȚIA A FOST CONFIRMATĂ! ESTE VORBA DESPRE DANA GRECU! NIMENI NU SE AȘTEPTA SĂ ...

„Știi că ești doar tu și Dumnezeu”, a spus primarul Thurman Bartie din Port Arthur, Texas, despre locuitorii care rămâneau în urmă.

În Vermilion Parish, la sud-vest de Lafayette, pe coasta Louisiana, biroul șerifului a avut o solicitare sumbră pentru rezidenții care nu au plecat: „Dacă alegeți să rămâneți și nu putem ajunge la voi, scrieți-vă numele, adresa, numărul de securitate socială și alături al unei rude și puneți-l în buzunarul unei geanți cu fermoar. Rugați-vă să nu se ajungă la asta! ”

Peste 500.000 de rezidenți din Louisiana și Texas au fost îndemnați să fugă din casele lor în ultimele zile, în timp ce uraganul Laura se îndrepta spre coasta Golfului. Laura s-a intensificat într-un uragan de categoria 4, miercuri după-amiază, în timp ce se agita prin apele calde din Golful Mexic.

Uraganul Laura, cel mai mare pericol pentru industria petrolieră americană din ultimii 15 ani

Reamintim că prețul petrolului brut a crescut marți la un maxim al ultimelor cinci luni, în timp ce producătorii americani au închis cea mai mare producție offshore în Golful Mexic înaintea Uraganului Laura, chiar și în condițiile în care creșterea cazurilor de coronavirus din Asia și Europa a înregistrat un plus de câștig.

Producătorii americani au redus producția brută înaintea uraganului Laura, într-un ritm care se apropie de nivelul uraganului Katrina din 2005 și au oprit, de asemenea, cea mai mare rafinare a petrolului de-a lungul coastei Texas / Louisiana.

Marți, producătorii au evacuat 310 instalații offshore și au închis 1,56 milioane de barili pe zi (bpd) de producție brută, 84% din producția offshore a Golfului Mexic, aproape de întreruperea de 90% pe care Katrina a adus-o în urmă cu 15 ani.