Următoarele focare de COVID-19 ar putea fi prezise în funcție de căutările oamenilor pe Google. Ce spune un studiu

Cercetătorii de la Massachusetts General Hospital au descoperit o legătură între simptomele gastrointestinale căutate pe Google și focarele de COVID-19. Mai exact, aceste căutări ar fi prezis focarele de infecție cu noul coronavirus, câteva săptămâni mai târziu. Prin studiul realizat la Massachusetts General Hospital, cercetătorii ar fi demonstrat un sistem de depistare al focarelor, bazat de cuvintele pe care oamenii le caută în mediul online, informează Bloomberg.

Cercetătorii au comparat căutările pe Google cu privire la pierderea gustului, mirosului și debutul diareei cu infecția cu noul coronavirus, în 15 state americane, în intervalul 20 ianuarie - 20 aprilie.

Prin instrumentul Google Trends, aceștia au descoperit un volum mare de căutări, ce au fost corelate de cele mai multe ori cu cazuri de COVID-19 din New York, New Jersey, California, Massachusetts și Illinois, toate acestea fiind state cu o rată mare de infectare, trei patru săptămâni mai târziu, precizează sursa citată. Studiul a fost publicat în Clinical Gastroenterology and Hepatology și arată că aceeași abordare ar fi fost folosită și pentru a monitoriza pandemia de gripă din urmă cu peste un deceniu.

„Datele noastre subliniază importanța simptomelor gastrointestinale ca potențial vestitor al infecției cu coronavirus și sugerează că Google Trends ar putea fi un instrument valoros pentru prezicere ale pandemiilor”, a spus Kyle Staller, gastroneterolog, potrivit sursei citate mai sus.

Diareea sau durerile abdominale sunt două dintre simptomele gastrointestinale pe care le experiementează și pacienții cu COVID-19.