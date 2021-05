Cazul ursului Arthur se va discuta în Comisia Europeană. Emanuel von und zu Liechtenstein neagă că ar fi ucis animalul

Cazul uciderii ursului brun Arthur, considerat cel mai mare exemplar din România și chiar din Europa, a intrat în atenția Comisiei Europene. Comsiarul European pentru mediu, Virginijus Sinkevicius a anunțat că analizează acuzațiile lansate de reprezentanții unor organizații nonguvernamentale, potrivit cărora ursul a fost împușcat de prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, într-o arie protejată din România, în baza unei derogări care fusese eliberată de Ministerul Mediului pentru un alt exemplar. Prințul austriac neagă că l-ar fi ucis pe Arthur.

Cazul ursului Arthur a intrat în atenția Comisiei Europene

„Serviciile mele cercetează detaliile acestui caz, pe care îl urmărim foarte atent. Am încredere că autoritățile române investighează acest incident în cele mai mici detalii”, a declarat comisiarul Virginijus Sinkevicius, în urma unei interpelări venite din partea europarlamentarului român Nicolae Ștefănuță, potrivit Politico.

Potrivit reprezentanților Asociației ”Agent Green”, ursul, în vârstă de 17 ani, ar fi fost vânat într-o arie protejată din țara noastră, folosind de o derogare oferită de Ministerul Mediului pentru uciderea altui exemplar.

Jurnaliștii de la Politico reamintesc, în acest context, că vânătoara de trofee este ilegală în România, iar urșii bruni sunt protejați printr-o directivă europeană care interzice vânarea animalelor sălbatice în afara unor situații excepționale.

Emanuel von und zu Liechtenstein susține că a împușcat un alt urs

De partea sa, prințul Emanuel von und zu Liechtenstein spune că documentele pe care le-a obținut sunt legale, iar ursul pe care l-a vânat nu este exemplarul despre care se vorbește în presă.Carantină obligatorie pentru două săptămâni. CNSU a adoptat Hotărârea

Într-o scrisoare deschisă publicată recent de presa austriacă, prințul a precizat că în acest caz, vânătoarea ”a servit și pentru a evita pericolul” din zonă.

„Regret profund și îmi cer scuze pentru faptul că această vânătoare a lăsat o impresie care a făcut ca mulți oameni să se simtă răniți în sentimentele lor. Vânătoarea, ca mijloc de a se ocupa de o populație (de vânat – n.r.) bogată în specii și de a-și asigura traiul, are o lungă tradiție pentru familia noastră. În acest caz, a servit și pentru a evita pericolul.", a declarat Josef-Emmanuel von und zu Liechtensein, citat de Kronen Zeitung.

„După ce un urs a pătruns adesea în așezări, a fost clasificat drept periculos de către autoritățile române responsabile și eliberat pentru tragere. Am dobândit legal și am exercitat autorizația de vânătoare de la autoritățile responsabile”, a mai transmis prințul austriac, precizând că nu l-a ucis pe Arthur și că are chiar imagini care dovedesc acest lucru.

DNA a deschis un dosar penal in rem

Între timp, procurorii de la Direcția Națională Anticorupție au anunțat, marți, că au deschis un dosar penal în care cercetează posibile fapte de abuz în serviciu în legătură cu felul în care au fost obșinute documentele de vânătoare.

”Procurorii din cadrul DNA efectuează acte de cercetare pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, în legătură cu modalitatea în care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale sălbatice, în contextul uciderii, în luna martie 2021, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejată Oituz – Ojdula”, se arată într-un comunicat al DNA.

Un dosar penal a fost deschis în acest caz și de procurorii din Covasna, care fac verificări cu privire la fapte de braconaj, vânarea în alte condiţii decât cele ale derogărilor şi uzul de armă fără drept.