Ursula von der Leyen, despre noua lege anti-LGTB din Ungaria: E o rușine. Discriminează și merge împotriva valorilor fundamentale ale UE (VIDEO)

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a catalogat drept „o rușine” noua lege anti-LGBT din Ungaria. Executivul comunitar urmează să ia măsuri împotriva Budapestei, căci actul normativ încalcă valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

Fidesz, partidul de guvernământ din Ungaria, a propus interzicerea diseminării a ceea ce a numit conținut ce promovează schimbările de sex sau homosexualitatea în şcoli. Parlamentarii formațiunii au depus în acest sens un amendament la o lege care pedepseşte pedofilia.

Noua lege combină practic măsurile împotriva pedofiliei cu protejarea minorilor de ”propaganda homosexuală”. Majoritatea partidelor de opoziție au boicotat votul asupra legii. Numeroase organizații civile au protestat.

Ulterior, Ursula von der Leyen s-a declarat „foarte îngrijorată” de această lege și a anunțat că executivul comunitar evaluează dacă prevederile încalcă legislația Uniunii Europene. Aceasta a venit acum cu o nouă reacție.

„Acest proiect de lege maghiar e o rușine. Am cerut comisarilor responsabili să trimită o scrisoare pentru a ne exprima îngrijorările legale înainte de intrarea în vigoare a legii. Acest proiect de lege discriminează clar persoanele pe baza orientării lor sexuale și merge împotriva valorilor fundamentale ale UE - demnitatea umană, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Nu vom face compromisuri în legătură cu aceste principii”, a declarat Ursula von der Leyen.

This Hungarian bill is a shame.



It discriminates people on the basis of their sexual orientation & goes against the EU's fundamental values.



We will not compromise.



I will use all the legal powers of @EU_Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed.