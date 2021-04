Va mai avea loc vreodată o manifestație a lui Donald Trump? Va candida din nou în 2024? Ce a răspuns fostul președinte american în interviul cenzurat de Facebook (VIDEO)

Donald Trump, cel de-al 45-lea președinte american, i-a acordat un interviu Larei Trump, soția fiului său Eric. În finalul materialului, fostul lider de la Casa Albă a primit două dintre întrebările care generează cel mai mult entuziasm printre susținătorii săi, și anume dacă va mai organiza vreodată o manifestație, respectiv dacă intenționează să candideze și la alegerile din 2024.

Donald Trump, despre posibilitatea de a organiza o nouă manifestație

Întrebat de Lara Trump dacă americanii vor mai putea participa vreodată la o manifestație de-a lui Donald Trump, fostul președinte american a răspuns: „Oh, da, sigur, așa cred. De fapt, ne gândim să facem una în curând, doar ca să le arătăm tuturor că există speranță în viitor. Știi, când te uiți la ce se întâmplă cu țara noastră, cu toate ideile și lucrurile astea, când te uiți la orașele conduse de democrați, unde infracțiunile sunt la un nivel ridicat cu 300-400-500%, iar ei nu fac nimic în legătură cu asta, crime, violuri sunt la un nivel cu 200-250% mai mari, este o rușine ceea ce se întâmplă. Este foarte trist. Orașe conduse de democrați... și acum, dacă ai o țară condusă de democrați, ce se va întâmpla? Este rău”.

În acest context, Donald Trump a pus din nou la îndoială integritatea alegerilor prezidențiale americane.

„Iubesc să le fac. (...) Pot să spun dacă voi câștiga un stat în funcție de o manifestație. Când organizăm o manifestație, cu 24 de ore înainte, și avem 35.000-40.000 de oameni care participă, în Florida am avut 55.000, în Butler, Pennsylvania, am avut 52.000... când ai 52.000 de oameni care își fac rapid apariția pentru o manifestație... tu îl organizezi cu 4-5 zile înainte, iar oamenii vin cu 4 zile mai devreme și stau în corturi... este cel mai incredibil lucru. Pleci de acolo și spui, nu există nicio șansă să fi pierdut Pennsylvania. Nu există nicio șansă să pierzi Pennsylvania – și nu am făcut-o, apropo, nu am făcut-o. A fost o farsă, totul a fost o farsă și este păcat. Aceste manifestații sunt grozave, cred că am făcut vreo 56 într-un număr redus de zile. Nu este ușor de făcut, mai ales când te gândești că uneori faci 3-4 pe zi, iar în ultimele zile cred că am făcut chiar și 5. Apoi mergi acasă și urmărești rezultatele, la 10:30 alegerile se terminaseră, câștigaserăm, iar apoi, la 3 dimineața, spui ce s-a întâmplat!? (...) Au fost niște alegeri corupte și frauduloase”, a declarat fostul președinte.

În interviul cenzurat de Facebook, fostul președinte a vorbit și despre o eventuală candidatură la alegerile din 2024

Întrebat dacă susținătorii săi pot să spere că va candida și la alegerile prezidențiale din 2024, Donald Trump a afirmat: „Da, puteți să sperați, asta pot să vă spun. Puteți să sperați. Ne iubim țara. Cu toții îi datorăm mult țării noastre, dar acum trebuie să ne ajutăm țara. Noi am fost acolo, ne-am descurcat atât de bine la ce-am făcut în timpul mandatului, la ce-am făcut cu China, eram pregătiți cu toții să facem niște lucruri grozave. Vedeți ce se întâmplă acum...”.

Facebook a eliminat videoclipul cu interviul, într-un gest criticat aspru de Lara Trump, care a subliniat că „asta e ceva ce se întâmplă în țările comuniste”.

