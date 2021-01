Vaccinare anti-COVID în Israel. Medicul lui Benjamin Netanyahu: Vaccinul dă foarte puține simptome secundare. Eu am deja anticorpi după prima vaccinare (VIDEO)

Israelul dă lecţii de vaccinare. De trei săptămâni, atunci când a început campania de imunizare aproape două milioane de israelieni au primit vaccinul. Iar obiectivul este ca până la finalul lunii martie să aibă 5,2 de milioane de oameni vaccinaţi. În plus, se ia în calcul şi vaccinarea copiilor cu vârste mai mari de 12 ani, începând cu luna martie. Într-o intervenșie telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, dr. Herman Berkovits, medicul lui Benjamin Netanyahu, a declarat că în urma unui test a aflat că are dejja anticorpi după prima doză de vaccin. Între timp, atât el, cât și premierul israelian au primit și rapelul.

Ce spune medicul lui Benjamin Netanyahu despre campania de vaccinare anti-COVID-19 din Israel

”Sunt astăzi un om fericit, un om care zâmbește din cauză că am făcut a doua doză de vaccin. La început am crezut că o să am, poate, ceva efecte secundare, dar sunt într-o stare generală bună, sper să fie și mâine același lucru, nu am niciun fel de simptom. Mi-am făcut un examen de anticorpi și am deja anticorpi după prima vaccinare. Deja sunt mai liniștit pentru că sunt medic și intru în contact cu foarte mulți bolnavi și sunt astăzi extrem de fericit pentru că deja văd un pas spre sfârșitul acestui drum pe care tot timpul mi-a fost teamă să nu fiu bolnav”, a spus medicul israelian.

În ceea ce privește vaccinarea lui Benjamin Netanyahu, Herman Berkovits a precizat: ”Sâmbătă seara i-am făcut a doua doză, la trei săptămâni de la prima doză. Premierul s-a simțit și el bine, nu are niciun fel de simptomatologie și, foarte important, vaccinul dă foarte puține simptome secundare. (...) Pot să vă spun că acest vaccin este mult mai sigur decât această boală nemernică care omoară așa de mulți oameni și încep să fie și oameni tineri, nu numai oameni în vârstă”.

Medicul a mai precizat că defășurarea în ritm extrem de susținut a campaniei de vaccinare din Israel are loc și în condițiile în care numărul cazurilor de COVID-19 și cel al deceselor asociate cu această boală infecțioasă au început să crească în ultima perioadă.

"Eu cred că este foarte important acest exemplu al Israelului, unde se stă la rând și tinerii de 17-18-19-20 de ani stau la rând ca să primească acest vaccin deși nu au dreptul să-l primească deoarece cei care au dreptul sunt persoanele în vârstă, de peste 65 de ani și cei cu riscuri, iar de astăzi au început și persoanele de peste 50 de ani să primească. Deci este o mare ușurare pentru mine, pentru soția mea, pentru fiii mei, care sunt cadre medicale, că am primit acest vaccin.

Și la noi morbiditatea a crescut foarte mult în ultimele două-trei săptămâni, din tot felul de motive. Asta este și cauza pentru care Israelul a intrat într-o carantină aproape totală. (...) deja în anumite orașe și anumite regiuni unde s-a dat deja acest vaccin, morbiditatea a început să scadă într-un mod dramatic și este prevăzut ca în câteva zile să scadă și mai mult morbiditatea și să se închidă această carantină”, a mai spus dr. Herman Berkovits.

Dr. Herman Berkovits, precizări despre intenția de începere a vaccinării copiilor în Israel

Cât despre intenția autorităților israeliene de a începe și vaccinarea copiilor, medicul a precizat că doar astfel de poate ajunge la o imunitate de masă, iar vaccinarea minorilor este luată în calcul și ca măsură care să permită redeschiderea școlilor.

”Vă dați seama că atunci când se va termina această carantină, este programat să se deschidă școlile. La început grădinițele, școlile până în clasa a patra și clasele a IX-a și a XII-a. Apariția acestui vaccin între 12 și 16 ani, la care Pfizer lucrează și noi sperăm ca în câteva luni să fie acest vaccin și să putem vaccina copiii. Când îi vom vaccina, atunci putem să spunem cu mai multă siguranță că ieșim total din această carantină”, a mai spus Herman Berkovits.