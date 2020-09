Vaccinul împotriva Covid-19 produs de compania Janssen a început să fie testat în SUA pe circa 60.000 de voluntari, relatează miercuri EFE.



Cea de-a patra testare din faza III va arăta daca vaccinul poate preveni simptomele bolii într-o doză unică, potrivit Institutului Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) din SUA.



Testele vaccinului sunt conduse de Janssen, de la multinaţionala americană Johnson &Johnson.



În SUA sunt 4 candidate ale acestui vaccin, aflate în faza III a testelor clinice

Directorului NIAID, Anthony Stephen Fauci, spune că este "o reuşită fără precedent", potrivit Agerpres.



Acesta avertizează că ar putea fi nevoie de mai multe tipuri de vaccin pentru a face faţă cererii mondiale.



Vaccinul candidat constă într-un vector ce utilizează un adenovirus uman (virusul responsabil de răceala obişnuită) pentru a reprima proteina SARS-CoV-2 în celule.



Toate vaccinurile trebuie să depăşească mai multe probe şi diferite faze înainte de a fi aprobate şi comercializate, începând cu testele preclinice realizate pe modele animale.

După sunt depășite aceste probe, vaccinul este testat pe grupuri mici de voluntari sănătoşi.