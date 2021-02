Val de furie la adresa Yves Rocher după condamnarea lui Aleksei Navalnîi. Compania e criticată pentru rolul avut în dosarul opozantului rus și s-ar putea confrunta cu un boicot

Gigantul francez din industria de înfrumusețare Yves Rocher este criticat de clienți pentru rolul avut în trimiterea la închisoare a opozantului rus Aleksei Navalnîi, care a primit marți o condamnare ce îl va ține în spatele gratiilor circa 2 ani și jumătate. Firma de cosmetice de lux s-a aflat în centrul cazului din 2014, în care judecătorii îl declarau pe Navalnîi vinovat de fraudarea filialei ruse a Yves Rocher, printr-o sentință despre care ulterior Curtea Europeană a Drepturilor Omului avea să decidă că a fost „arbitrară”, potrivit Cosmetics Business.

Aleksei Navalnîi s-a remarcat drept cel mai proeminent opozant al regimului Putin și a acuzat Kremlinul printre altele că construit un palat secret de 1 miliard de dolari. El susține că dosarul deschis pe numele său a fost unul politic și că se dorește trimiterea sa la închisoare pentru a speria populația.

În august 2020, opozantul rus a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok și a stat luni de zile în Germania pentru tratament. La revenirea în Rusia, el a fost arestat și acuzat că a încălcat termenii probațiunii dispuse în dosarul din 2014, iar în cele din urmă o instanță din Moscova i-a transformat condamnarea cu suspendare primită atunci în una cu executarea pedepsei – deși sentința prevede o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare, ea se reduce cu aproximativ un an, echivalentul perioadei în care Aleksei Navalnîi a stat în arest la domiciliu.

De la citirea sentinței primite în această săptămână, Yves Rocher s-a confruntat cu un val de critici pe rețelele sociale, iar câțiva clienți au făcut chiar și un apel la boicot. Spre exemplu, pe Twitter, un utilizator a acuzat compania de încălcarea standardelor etice, în timp ce un altul a numit-o „complice” la închiderea lui Navalnîi.

#YvesRocher boycott this unethical company as complicit in crimes against democracy in Russia. Shame on it

To English-speaking friends: #YvesRocher played a substantial role in charges against Navalny currying favor with Russian gov. The ERCH later ruled them to be fabricated. Now they are avoiding responsibility saying that they are "apolitical". Please boycott them and RT.Avionul care a dispărut şi a reapărut 53 de ani mai târziu. Oamenii de ştiinţă sunt uluiţi