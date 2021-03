Cel mai important aspect care a determinat România să nu blocheze vaccinarea cu AstraZeneca este faptul că EMA a continuat să recomande folosirea acestor doze, a precizat Valeriu Gheorghiță. Acesta a subliniat că aplicând dacă vreți aceeași paradigmă ar trebui să fi luat aceeași decizie pentru mai multe tipuri de vaccinuri, nu doar pentru cel de la AstraZeneca:

“Faptul că România a decis continuarea nu înseamnă o lipsă de responsabilitate pentru cetățenii propri. Au fost luate în cadrul ședinței din care au făcut parte experții instituțiilor reprezentate toate aspectele legate de importanța și beneficiile vaccinării.

Ceea ce cântărește foarte mult este poziția EMA, instituția care, de altfel, a acordat punerea pe piață a acestui vaccin și care ieri, în urma ședinței pe care experții au avut-o au continuat să recomande vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca. Decizia celorlalte state membre este una care a cântărit foarte mult la nivel european.

Aplicând dacă vreți aceeași paradigmă ar trebui să fi luat aceeași decizie pentru mai multe tipuri de vaccinuri, nu doar pentru cel de la AstraZeneca. Au fost semnale despre vaccinul de la Pfizer, în Norvegia, în acele cămine de bătrâni. Nu s-a decis sistarea pentru că EMA a continuat să recomande acel vaccin.

La acest moment este important să luăm datele științifice disponibile. Frecvența acestor evenimente nu este mai mare decât cea raportată în restul populației”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță.

