Venirea lui Joe Biden în Europa, comentată de Cristian Diaconescu: Din poziția Washingtonului, europenii tratează cu lejeritate gesturile Moscovei, iar față de China au o poziție segmentată (VIDEO)

Fostul ministru Cristian Diaconescu a comentat venirea președintelui SUA în Europa și a explicat că atitudinea față de China va stârni dezbateri complicate atât la Summitul G7, cât și în cadrul NATO, pentru că administrația Biden continuă să aibă „o poziție destul de severă” pe acest subiect, în timp ce europenii au una destul de „segmentată”.

