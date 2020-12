Colegiul Electoral a confirmat, luni, victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, iar președintele-ales va depune jurământul în 20 ianuarie 2021. Până atunci, rezultatele procesului de vot vor fi trimise la Washington D.C., urmând a fi numărate formal în 6 ianuarie într-o sesiune comună a Congresului, ce va fi prezidată de vicepreședintele în exercițiu Mike Pence.

Victoria lui Joe Biden, confirmată de Colegiul Electoral. Ce a spus președintele-ales

„Astăzi, membrii Colegiului Electoral și-au înregistrat votul pentru președinte și vicepreședinte. Și încă o dată, statul de drept, Constituția noastră și voința poporului au prevalat. Democrația noastră – presată, testată și amenințată – s-a dovedit a fi rezilientă, adevărată și puternică”, a scris Joe Biden, pe Facebook.

De altfel, după ce Colegiul Electoral l-a ales formal drept cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, Joe Biden a susținut și un discurs de circa 13 minute, în care a făcut apel la unitate și a trimis câteva „săgeți” către contracandidatul său din alegeri, președintele în exercițiu Donald Trump.

„Flacăra democrației a fost aprinsă cu mult timp în urmă”, a spus Biden, potrivit Reuters. „Acum știm că nici măcar o pandemie sau un abuz de putere nu pot stinge acea flacără”, a adăugat președintele-ales al SUA.

Tandemul Joe Biden și Kamala Harris – prima femeie, prima persoană de culoare și prima asiatico-americană care devine vicepreședintă-aleasă – vor depune jurământul în 20 ianuarie. Conform legislației federale, orice membru al Congresului are dreptul să depună obiecții în timpul sesiunii de plen din 6 ianuarie.

„După cum a spus președintele-ales Joe Biden, democrația noastră le dă americanilor dreptul de a-și face vocea auzită, de a le fi numărat votul și de a alege liderii națiunii noastre. Peste 155 milioane de americani au votat – și vocea oamenilor a prevalat”, a scris Kamala Harris, pe Facebook.

Potrivit AP News, la originile sale, Colegiul Electoral a fost produsul compromisului dintre cei care doreau ca președintele să fie ales prin vot popular și cei care se opuneau ideii de a da poporului puterea de alegere directă.

Fiecare stat primește un număr de electori egal cu numărul total de mandate pe care le are în Congres (doi senatori plus numărul de membri din Camera Reprezentanților). Districtul Columbia are 3 electori.

Cu excepția Maine și Nebraska, fiecare dintre state alocă toate voturile din Colegiul Electoral către câștigătorul votului popular din statul respectiv.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

Târgul perfectat de fondatorii națiunii americane a produs doar cinci alegeri în care președintele nu a câștigat și votul popular. Unul dintre ele este cel din 2016.